В Госдуме назвали клоунадой поведение украинского депутата в ПАСЕ

Украинский депутат Алексей Гончаренко - провокатор, чья клоунада отражает суть политики Киева, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

Ранее в ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы тот раскритиковал документ за то, что там не уделено должного внимания "территориальной целостности стран-участниц" объединения. После этой тирады он достал украинский флаг и долго пытался привлечь внимание собравшихся. В результате председатель ПАСЕ Хендрик Дамс под аплодисменты удалил скандалиста из зала.

Толстой, комментируя эту тему ТАСС, напомнил, что российская сторона уже неоднократно обращала внимание руководства ассамблеи на недопустимость поведения Гончаренко. "Он является провокатором, отражающим суть нынешней киевской власти - смесь злобной клоунады и бытового хамства", - высказал мнение политик.

Он отметил также, что Гончаренко подозревается в причастности к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Толстой рассчитывает, что действия украинского политика "будет оценивать не комиссия по регламенту ПАСЕ, а уголовный суд".

Решение председателя ПАСЕ ранее прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе пленарного заседания он обратил внимание, что Дамс "остановил хамство" в адрес России. Спикер не исключил, что это не просто случайность. "Может, все-таки что-то меняется в нашей Европе", - предположил он.