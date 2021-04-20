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20.04.2021 15:59
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали клоунадой поведение украинского депутата в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
Украинский депутат Алексей Гончаренко - провокатор, чья клоунада отражает суть политики Киева, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.
Глава делегации РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Глава делегации РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Глава делегации РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Ранее в ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы тот раскритиковал документ за то, что там не уделено должного внимания "территориальной целостности стран-участниц" объединения. После этой тирады он достал украинский флаг и долго пытался привлечь внимание собравшихся. В результате председатель ПАСЕ Хендрик Дамс под аплодисменты удалил скандалиста из зала.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Толстой, комментируя эту тему ТАСС, напомнил, что российская сторона уже неоднократно обращала внимание руководства ассамблеи на недопустимость поведения Гончаренко. "Он является провокатором, отражающим суть нынешней киевской власти - смесь злобной клоунады и бытового хамства", - высказал мнение политик.

Он отметил также, что Гончаренко подозревается в причастности к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Толстой рассчитывает, что действия украинского политика "будет оценивать не комиссия по регламенту ПАСЕ, а уголовный суд".

Решение председателя ПАСЕ ранее прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе пленарного заседания он обратил внимание, что Дамс "остановил хамство" в адрес России. Спикер не исключил, что это не просто случайность. "Может, все-таки что-то меняется в нашей Европе", - предположил он.

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