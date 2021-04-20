В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение на тему последствий высылки российских дипломатов странами Евросоюза и НАТО.

Ранее с таким призывом обратился первый вице-премьер Чехии, и.о. министра иностранных дел Ян Гамачек.

Если российских дипломатов действительно вышлют, это приведет к глубочайшему кризису отношений России и Запада, отметил глава комитета в своем Telegram-канале.

По его оценке, Прага "пытается устроить грандиозный антироссийский скандал в стиле Солсбери". Слуцкий назвал мотивы чешской стороны "шизофреническими".

Политик предупредил, что "на любую провокацию Россия ответит жестко". Так, когда дипломатов РФ выслали из самой Чехии, РФ отреагировала симметрично

В случае реализации негативного сценария, считает он, фактически будут разрушены дипломатические отношения, остановлен диалог стран.

В связи с этим парламентарий выразил надежду на хотя бы "каплю политической мудрости" у западных политиков. Иначе история, отметил он, "закончится трагическим финалом с похоронами международного права".