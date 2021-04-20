В Праге допустили высылку всех дипломатов РФ и обнуление отношений с Москвой

Власти Чехии допускают полное обнуление чешско-российских отношений и не исключают возможности высылки всех российских дипломатов из страны. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы МИД, глава МВД и вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

"Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошей. Мы должны распределить все по этапам. Сегодня пришла очередь Росатома, что их (Россию - прим. "РГ") не порадует. И нам нужно обсудить другие варианты. Я готов ко всему. Даже на выстраивание отношений с нуля. Значит, мы отправим их (дипломатов РФ - прим. "РГ") всех домой", - написал Гамачек на своей странице.

Таким образом чешский чиновник прокомментировал информацию о высылке из России 20 сотрудников посольства Чехии, покинувших вчера территорию РФ.