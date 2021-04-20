В Минприроды рассказали, как часто волки нападают на людей

В прошлом году волки более 200 раз нападали на жителей России, а на домашних животных - более 23 тысяч раз. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Минприроды.

В ведомстве отмечают, что число случаев нападения этих хищников последние три года находится на высоком уровне.

Ранее "РГ" писала о том, что с приближением весны в Центральной России участились нападения собак на детей и взрослых. По данным Международного союза охраны природы, из-за одичавших и бродячих собак под угрозой исчезновения находятся почти 200 видов живых существ.