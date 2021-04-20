В РЖД рассказали о проекте модернизации БАМа и Транссиба

Работы по модернизации БАМа и Транссиба на третьем этапе будут стоить от 350 до 700 млрд рублей, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД). Собственных средств холдинга на финансирование долгосрочной программы развития до 2025 года у РЖД не хватит.

Как отметили в компании, обсуждается вариант финансирования строительства за счет средств Фонда национального благосостояния. В этом случае значительная часть работ может быть выполнена уже к 2025-2026 году. Для выполнения планов потребуется построить сплошные вторые пути от Тынды до Ванино, причем желательно, чтобы они были электрифицированы. В этом случае смогут идти поезда большего веса.

Как ранее рассказывал в интервью "РГ" заместитель министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев, проект по модернизации железнодорожных путей разбит на этапы. Этап БАМ-1 будет закончен в 2021 году. Также ведется проектирование БАМ-2. На втором этапе предполагается к 2024 году увеличить провозную способность БАМа и Транссиба в 1,5 раза, до 182 млн тонн. Но и этих мощностей будет мало. Магистраль нужна России для поставок угля на экспорт через порты России на Дальнем Востоке. Россия отправляет в страны Азии энергетические угли, общий объем их поставок составляет около 150 млн тонн. Также Россия планирует развивать контейнерные, в том числе транзитные перевозки. Увеличить их объем планируется в четыре раза. Потому на третьем этапе модернизации предполагается увеличить пропускную способность магистралей на Восточном полигоне до 280 млн тонн в год.

Между тем, помимо финансовых вопросов, возникли сложности и с поиском строителей. Из-за ограничений, связанных с пандемией, РЖД не может привлечь на работы около 4 тысяч рабочих из Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, рассказал журналистам заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров. Для решения проблемы РЖД планируют заключить контракт с Минобороны на привлечение железнодорожных войск к строительству на Восточном полигоне, так как сейчас есть дефицит кадров и дефицит подрядных организаций. Пока РЖД привлекают подрядчиков на Восточный полигон из европейской части России. К лету компания рассчитывает довести численность рабочих до 15 тысяч человек. В прошлом году на объектах работали около 10 тысяч человек.

РЖД также реализует другой крупный проект - строительство Высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. По словам Макарова, до 2024 года будут построены входы в Москву и Санкт-Петербург. Их свяжут с действующей сетью и сразу начнут эксплуатировать. В частности, в 2022 году в РЖД планируют начать строительство заходов первой ВСМ в Санкт-Петербург и Москву, а в 2023 году - строительство основной трассы. В 2024 году будут введены в эксплуатацию выходы из Москвы и Санкт-Петербурга, а в конце 2025 года планируется запустить высокоскоростной участок до Твери. Построить всю магистраль планируется до конца 2027 года.

Пока между двумя мегаполисами действуют четыре железнодорожных пути, по которым ходят пригородные электропоезда, "Сапсаны" и "Ласточки". После строительства еще двух путей можно будет запустить дополнительные пригородные поезда и "Сапсаны". По предварительным подсчетам, пассажиропоток новой линии к 2030 году составит 23,3 миллиона человек.