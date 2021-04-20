Вирусолог оценил опасность "российских" штаммов коронавируса

Сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил опасность "российских" штаммов коронавируса. По его словам, поводов для особого беспокойства пока нет.

"Мы уже понимаем, как это бывает, когда SARS-CoV-2 изменяется. Например, опасный южноафриканский штамм все-таки относительно редкий, а вот британский штамм получился очень "удачным". Он легко распространяется, легко захватывает людей и территории, летальность у него несколько повышена, но не намного. Однако мы знаем, что британский штамм вполне поддается тем антителам, которые появляются после вакцинации", - заявил ученый в разговоре с KP.RU.

Альтштейн отметил, что появление штаммов носит случайный характер. Наименования "сибирский" и "северо-западный" не означают географическую привязку к месту возникновения мутаций.

"Например, в Британии существует очень мощная служба по секвенированию (расшифровке) геномов вирусов и поэтому там выявили новый штамм", - пояснил вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории страны формируются две новые разновидности коронавируса. Речь идет о "сибирском" и "северо-западном" штаммах.

В свою очередь руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что новые разновидности коронавируса не утяжеляют течения болезни.