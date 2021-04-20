Все 55 ассоциаций УЕФА осудили создание Суперлиги

"Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая "Суперлига" противоречит самой идее европейскости - идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей. УЕФА и его членские ассоциации верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, солидарности и перераспределении, так как это обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон, а также стимулирует европейские ценности и социальное влияние", - говорится в сообщении.

Авторы декларации напомнили 12-ти клубам-раскольникам, что своих успехов они добились в рамках европейского и мирового футбола, а вклад с их успех принадлежит большим, средним и малым клубам.

"Предполагать, будто они имеют право "отделиться" и претендовать на наследие, построенное всеми вместе, - это оскорбление европейских ценностей с их стороны", - говорится в заявлении.

УЕФА подтверждает свое намерение бороться против шагов со стороны этих клубов и их сторонников.

"Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол - это мы. Не они", - говорится в декларации, опубликованной на сайте УЕФА.