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20.04.2021 18:44
Рубрика: ПДД

За нарушения правил проезда ж/д переезда штраф вырастет в 5 раз

Текст: Владимир Баршев
Ответственность водителей за нарушения правил проезда железнодорожных переездов вырастет в пять раз уже с 1 мая. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подписал сегодня президент Владимир Путин.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Согласно поправкам, штраф вырастет до 5000 рублей. Это же наказание будет применяться, если водитель пересекает нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в "пределах видимости".

Фото: Виктор Погонцев
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Сейчас за такие грубые нарушения, как выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также за проезд под запрещающий сигнал светофора, применяется лишение прав на срок до 3 месяцев или штраф 1000 рублей. Если нарушение выявлено камерой, то ничего, кроме штрафа не грозит. А со скидкой - это вообще 500 рублей.

Но на новый штраф скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения применяться не будет. Нарушителю придется раскошелится на все 5 тысяч рублей.

Довольно странное понятие попало в закон - "пределы видимости". Оно субъективно и в самом КоАП такого термина нет. Так что, по всей вероятности, эти пределы будет устанавливать инспектор ДПС прямо на месте выявления нарушения.

Самовольное открытие шлагбаума сегодня также карается штрафом 1000 рублей, но без лишения права управления, а будет наказываться штрафом 5000 рублей и также без возможности оплаты со скидкой.

#нарушения ПДД