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20.04.2021 19:52
Рубрика: Власть

Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги

Текст: Алексей Чуриков
Высылка 20-ти чешских дипломатов из России является адекватным ответом на агрессивные действия Праги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что Москва оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги на действия властей Чехии, которые будут направлены на разрушение российско-чешских отношений.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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"(В Чехии - прим. "РГ") прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ", - заявила Захарова в эфире телеканала РБК.

Российский дипломат ответила, что ответные меры Москвы были адекватными, поскольку последние действия Праги носят агрессивный и враждебный характер.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Чехии допускают высылку всех российских дипломатов из Праги и готовы к полному обнулению отношений с Россией.

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