Женщина на крыше Model 3 обвинила Tesla в покушении на убийство

На стенде Tesla на автосалоне в Шанхае произошёл инцидент: женщина взобралась на крышу седана Model 3 и попыталась обратить внимание на проблему дефектных электрокаров компании Илона Маска.

На футболке протестующей написано: "Тормоза не работают". Аналогичные по смыслу фразы женщина выкрикивала, стоя на крыше электрокара.

Bloomberg сообщает, что охранники попытались прикрыть зонтами надписи на футболке прежде, чем пришлось силой стащить женщину с машины. Также в материале издания говорится о том, что Tesla уже знакома с протестующей: она не раз пыталась обратить на себя внимание, обвиняя компанию в производстве некачественных автомобилей.

По словам самой пикетчицы, у её Tesla Model 3 отказали тормоза, в результате чего чуть не погибла вся её семья. Было установлено, что системы электрокара работали в штатном режиме, скорость движения составляла 120 км/ч.

В Tesla отрицают, что автомобиль имел проблемы с тормозной системой.