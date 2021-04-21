Абрамченко: Мы не должны допускать экологических кризисов

"Развитие инфраструктуры, технологический рост будут сопровождаться повышением экологической безопасности, - уверена зампред правительства. - Президент принял важнейшее решение об "окрашивании" экологических платежей, которые должны идти на охрану окружающей среды и ликвидацию последствий влияния человека на природу. Бизнес должен перейти на справедливый принцип: "намусорил - убери". И правительство уже работает над созданием механизма целевого использования платежей на восстановление экологии, рекультивации опасных площадок, на примере штрафа от аварии в Норильске".

По мнению Виктории Абрамченко, экологии России угрожает проблема накопленного вреда. Чтобы ее решать, необходимо установить неотвратимую финансовую ответственность бизнеса за его ликвидацию на разных стадиях жизненного цикла предприятий, подчеркнула она.

"Не должно быть такого, когда предприятия могут быть интересны собственникам только тогда, когда они дают прибыль, - пояснила вице-премьер. - Достаточно вспомнить урок, который преподал нам пример одного только Усолье-Сибирского в Иркутской области, где местный химпром стал настоящей угрозой для населения и окружающей среды. Мы должны не только оперативно решать последствия экологических кризисов, но и не допускать их".

Законопроект, согласно которому при вводе в эксплуатацию промышленных объектов собственники должны будут разработать планы вывода из эксплуатации своих предприятий и ликвидацию накопленного вреда, будет внесен правительством в Госдуму уже в эту весеннюю сессию, заверила Виктория Абрамченко. По ее словам нововведения коснутся объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых используются или в результате деятельности которых образуются загрязняющие вещества, а также объекты размещения отходов.

"К 2030 году мы проведем "генеральную уборку" страны, - сказала вице-премьер. - Мы инвентаризируем экологически проблемные зоны и объекты. А затем и ликвидируем все самые опасные заброшенные площадки, которые влияют на здоровье и качество жизни людей. А еще создадим единую экологическую диспетчерскую".