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Рубрика: В мире

Байден назвал справедливым обвинительный приговор по делу Флойда

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда является справедливым и важным. Об этом во вторник заявил президент США Джо Байден во время телефонного разговора с семьей погибшего. Запись беседы опубликовал в Twitter адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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"Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость", - цитирует ТАСС американского лидера. Байден подчеркнул важность того, что полицейский был признан виновным по всем трем пунктам. В разговоре хозяин Белого дома затронул тему реформирования работы американской полиции. По его словам, "мы еще многое должны сделать и многое сделаем".

Байден заверил также, что он и вице-президент США Камала Харрис пристально следили за каждой секундой разбирательства по делу Флойда. Это первый шаг в борьбе против системного расизма в США, уверен президент. Участвовавшая в разговоре Харрис заявила о храбрости и преданности семьи Флойда.

Ранее стало известно, что присяжные в суде Миннеаполиса признали Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Бывший полицейский признан виновным по всем трем пунктам - убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени. Приговор будет оглашен через несколько недель. Максимальный срок, который грозит Шовину - 40 лет тюремного заключения.

Напомним, в мае прошлого года Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец скончался. С конца мая 2020 года по США прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма.

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