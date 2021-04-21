О чем договорились руководители НАН Беларуси и Курчатовского института?

Представительная делегация Национальной академии наук Беларуси побывала в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" в Москве. Горизонты совместной работы ученых были очерчены в докладах председателя Президиума НАНБ Владимира Гусакова и руководителя НИЦ Михаила Ковальчука.

Михаил Ковальчук и Владимир Гусаков готовы к совместным исследованиям, в том числе в области ядерной энергетики. nrcki.ru

- Мы рассмотрели ряд возможных направлений совместных исследований, прежде всего в области нейтронных и ядерных технологий, - рассказал "СОЮЗу" академик Владимир Гусаков. - Обсуждены вопросы создания совместной рабочей группы по развитию сотрудничества, создание исследовательского реактора в Беларуси, использование для совместных научных изысканий исследовательского реактора в Курчатовском центре в Москве и в научном институте в Гатчине. Договорились о вступлении нашей академии в международную ассоциацию, которую организует Курчатовский институт для работы на этом оборудовании.

В целом, подводит итог поездки Владимир Гусаков, белорусские и российские ученые договорились о принятии дорожной карты сотрудничества. Предполагается обмен визитами больших групп ученых для согласования конкретных проектов.

Белорусские ученые имели возможность лично убедиться в уникальности приборов и оборудования, научно-исследовательской инфраструктуры Курчатовского института. Например, таких, как комплекс НБИКС-природоподобных технологий, Объединенный вычислительный кластер, комплексы синхротронно-нейтронных исследований, термоядерной энергетики и плазменных технологий.

Особое впечатление произвел на гостей уникальный исследовательский реактор входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт" Петербургского института ядерной физики в Гатчине. Его в следующем году планируется вывести на проектную мощность. По своим возможностям гатчинский реактор превосходит все существующие и строящиеся сейчас в мире нейтронные источники, и это лидерство сохранится по крайней мере в ближайшие десятилетия. На его основе предполагается создать Международный центр нейтронных исследований, к этому уже проявили огромный интерес западные ученые.

Белорусские и российские ученые договорились о принятии дорожной карты сотрудничества

Так, подписано соглашение с Обществом Гельмгольца (Германия) о размещении на базе гатчинского реактора станций из Научного центра ГКСС (Геестхахт). В международном центре будут проводиться исследования в области физики, химии, биологии, наук о Земле, материаловедения, технологического контроля изделий, а также работы по развитию технологий микро- и наноэлектроники, производства изотопов.

Подключиться к этим важным современным исследованиям предложили и белорусским ученым. К слову, им тоже есть что предложить своим российским коллегам. Ведь Национальная академия наук Беларуси (в советское время - АН БССР) была одним из важнейших научных центров в области ядерной энергетики. Здесь не только действовал исследовательский реактор и шлейф соответствующего оборудования, но и были созданы уникальные разработки: первая в мире передвижная атомная электростанция "Памир-630Д" для использования в труднодоступных районах. Проводились научно-исследовательские и проектные работы по созданию АЭС с реактором на быстрых нейтронах, охлаждаемым диссоциирующим теплоносителем БРИГ-300 электрической мощностью 300 МВт. Многое из этого актуально до сих пор.

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