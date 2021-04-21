"Челси" стал последним отказавшимся от Суперлиги клубом Англии

Лондонский "Челси" последним из шестерки клубов из Англии объявил о выходе из состава участников Суперлиги.

Все шесть представителей английской премьер-лиги приняли решение не искушать судьбу и отказаться от сулящего многомиллионные доходы проекта Суперлиги. Последним это сделал "Челси".

"Присоединившись к группе в конце прошлой недели, у нас было время полностью обдумать этот вопрос и мы решили, что наше дальнейшее участие в этих планах не будет в интересах клуба, наших болельщиков или футбольного сообщества в целом", - говорится в заявлении на официальном сайте.

Таким образом из 12 участников Суперлиги осталось только шесть. Помимо "Челси" отказались "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Пока официальных заявлений не сделали "Милан", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ювентус" и "Реал".