Пять английских клубов сообщили о выходе из Суперлиги

Первым клубом, сообщившим о данном решении, стал "Манчестер Сити". Следом об этом уведомили "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" на своих официальных сайтах.

"Арсенал" в сообщении обратился к болельщикам. Лондонцы признали свое участие в Суперлиге ошибкой и извинились за это. "Ливерпуль" отметил, что за последнее время получил реакцию со стороны большого количества партнеров и людей, и также решил отказаться от этой идеи.

В "Манчестер Юнайтед" отметили, что клуб прислушался к своим болельщикам, которые выступили против Суперлиги, руководству страны и других, после чего также принял решение о выходе из Суперлиги.

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви выразил сожаление, что решение вызвало беспокойство у всех, кому не безразличен клуб. Он также объяснил желание играть в Суперлиге финансовой устойчивостью, которая позволила бы клубу обеспечить финансовый фэйр-плей.

Единственный клуб, который пока официально не сообщил о выходе из Суперлиги - лондонский "Челси", который, по данным СМИ, первым принял это решение.