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Рубрика: Спорт

СМИ: Проект европейской Суперлиги остановлен

Текст: Максим Домчев
Проект европейской футбольной Суперлиги остановлен. Такое решение принято во вторник по итогам собрания всех 12 клубов.
Фото: AP Photo/Alastair Grant Фото: AP Photo/Alastair Grant
Фото: AP Photo/Alastair Grant

Новая Суперлига прожила почти двое суток. В ночь на 19 апреля 12 европейских клубов - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (все - Англия), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Милан" и "Ювентус" (все - Италия) - объявили о создании нового амбициозного проекта, а уже вечером 20-го апреля в СМИ появились сообщения о том, что турнир остановлен.

Фото: Reuters
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Это произошло после того, как о своем желании выйти из Суперлиги объявили английские клубы "Челси" и "Манчестер Сити", а также испанские "Атлетико" и "Барселона". В итоге было проведено экстренное собрание, на котором принято решение об остановке Суперлиги, сообщает Talksport.

Причин для такого решения несколько. ФИФА и УЕФА, а также все 55 ассоциаций, входящие в его состав, резко осудили создание Суперлиги. К ним присоединились лиги, а также болельщики. Сыграла свою роль и угроза снятия команд со всех турниров и о запрете для игроков участвовать в матчах за сборные.

Реакция за закрытие Суперлиги получилась мгновенной. Своих постов лишились президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и исполнительный директор "Манчестер Юнайтел" Эд Вудворд.

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