Чернышенко: Нацпроект по туризму запустят в ближайшее время

Разрабатываемый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет запущен в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В ближайшее время запускается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Он позволит нам развивать туристические макротерритории по всей стране: Юг России, Большое Золотое кольцо, Большая Волга, Байкал, Дальний Восток, Русская Балтика и так далее", - сообщил журналистам Чернышенко.

Также, по его словам, в ближайшее время будут просчитаны новые параметры туристического кешбэка. "Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что президент в своем Послании Федеральному Собранию озвучил, что будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по России. Также будут поощряться участники молодежных конкурсов, олимпиад. Если по обычным турам условия до конца года будут сохранены, туристы будут получать возврат 20% от стоимости тура, то по детскому отдыху кешбэк составит 50%, уточнил Чернышенко.

Он также сообщил, что по данным на 20 апреля россияне в этом году купили туры с кешбэком на 12,5 млрд рублей, возвращено было 2,4 млрд рублей. На третьем этапе программы, который стартовал 18 марта и продлится до 30 июня, кешбэком воспользовались 588 тыс. человек.