Путин предложил возвращать половину стоимости путевки в детский лагерь

Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.

"Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь", - заявил глава государства во время своего выступления с Посланием Федеральному собранию.

Президент также обратил внимание на необходимость помочь россиянам справиться с последствиями эпидемии коронавируса.

"Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус - сосуды и сердце. Особое внимание в ходе осмотров надо уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству выработать дополнительные меры в этой сфере", - отметил Путин, предложив продлить по меньшей мере до конца года программу по возвращению 20% стоимости поездки при внутреннем туризме.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию