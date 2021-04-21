Путин предложил продлить программу туристического кешбэка

Президент Владимир Путин предложил как минимум до конца года продлить программу туристического кешбэка. "Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах", - подчеркнул он в Послании Федеральному Собранию.

Туристический кешбэк - программа государственного субсидирования поездок по России. При оплате услуг картой "Мир" граждане получают возврат в 20 процентов от стоимости тура. Третий этап программы стартовал 18 марта и продлится до 15 июня. Путешествие необходимо завершить до 30 июня.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию