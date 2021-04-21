Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин сегодня обращается с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в очном формате в центральном выставочном зале "Манеж".

Традиционно глава государства даст оценку положению в стране и определит главные направления внутренней и внешней политики.

Два дня назад Владимир Путин провел совещание с администрацией Кремля и кабмином по подготовке Послания. Социальную сферу и инфраструктурные проекты глава государства назвал важнейшими направлениями.

Еще об одной теме высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идет о выходе из ковидного кризиса. Он также говорил, что не может не найти отражение в Послании и тема парламентских выборов в сентябре этого года.