Число жертв схода поезда в Египте достигло 23

23 человека погибли при сходе пассажирского поезда с рельс в египетской провинции Кальюбия, передает РИА Новости заявление местной прокуратуры. Ранее сообщалось об 11 жертвах.

"Несколько вагонов поезда №949 сошли с рельсов, когда он ехал в районе Бенха в провинции Кальюбия, что привело к гибели 23 человек, еще 139 пострадали", - уточнили в прокуратуре.

По обвинению в халатности арестованы 23 человека, причастных к случившейся аварии. Кроме того, властями принято решение о проведении масштабных кадровых перестановок среди руководства Национального управления железных дорог и "в государственных компаниях, связанных с железнодорожной отраслью, в особенности проводящих ремонт и обслуживание железных дорог, а также занимающихся другими инфраструктурными проектами".