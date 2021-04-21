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21.04.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль остается под сильным воздействием фактора геополитики. На этом фоне динамика мировых рынков и даже нефти оказывает незначительное влияние на российскую валюту. Обратная связь с внешним фоном восстанавливается лишь при появлении признаков улучшения геополитической обстановки.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Эта ситуация может сыграть одну из главных ролей в дальнейшей политике Банка России. От предстоящего в ближайшую пятницу заседания многие ждут еще одного повышения ключевой ставки, некоторые - даже на 0,5 процентного пункта.

Хотя годовая инфляция в этом месяце стала снижаться от пятилетнего максимума, установленного в марте на отметке 5,8%, завышенные инфляционные ожидания, рост цен на сырьевые и продовольственные товары на мировых рынках вместе с негативным воздействиям геополитического фактора подталкивают ключевую ставку к нейтральному уровню, то есть около значения годовой инфляции.

Эти более жесткие денежно-кредитные условия окажут поддержку рублю, ослабление которого создает дополнительное проинфляционное воздействие на экономику. Вместе с возможной геополитической разрядкой повышение ключевой ставки ЦБ будет способствовать возвращению российской валюты к девятимесячным вершинам около 72,5 рубля в паре с долларом. Конечно, реализация этого сценария возможна при условии, что не появятся факторы, способные надолго вернуть котировки Brent ниже 60 долларов за баррель.

Краткосрочная реакция на решение Банка России может быть незначительной, если ставку повысят на 0,25 процентного пункта. Тем более, в пятницу большую роль играет фактор предстоящих выходных, когда многие участники рынка предпочитают "пересидеть" эти дни в инвалюте из-за опасений реализации каких-либо рисков в данный период.

Если ключевая ставка останется неизменной, вероятна умеренно негативная реакция российской валюты. Повышение же ставки на 0,5 процентного пункта способно вызвать ощутимое укрепление рубля, однако продолжительность этой тенденции опять же будет зависеть от развития геополитической ситуации и динамики мировых рынков.

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