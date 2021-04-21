Джабаров: Чехия хочет получить выгоду от дипломатического скандала

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Чехия стремится получить экономическую выгоду от дипломатического скандала с Россией, хотя это "несусветная глупость".

Ранее депутаты чешского парламента призвали правительство потребовать от властей России компенсации за ущерб, причиненный в связи со взрывами в Врбетице в 2014 году.

"Чехия стремится получить экономическую выгоду от этого инцидента, на чехов это похоже. Хотя это несусветная глупость", - сказал Джабаров РИА Новости. Он считает, что парламентарии переоценивают свои возможности в плане получения компенсации от РФ.

Говоря о конфликте в целом, сенатор заявил, что "изначально со стороны Чехии была попытка угодить США", которые на прошлой неделе выслали их страны десятерых российских дипломатов.