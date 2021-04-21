Эксперт объяснил причины задержки бесплатной газификации населения

Дорожная карта по газификации все еще не утверждена. Задержка связана, прежде всего, с определением источников финансирования и некоторых организационных моментов, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Президент Владимир Путин в свежем Послании Федеральному Собранию поручил Правительству и регионам разработать четкий план газификации. Он отметил, что в некоторых населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, доступа к газу до сих пор нет. "За подводку газа до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - подчеркнул глава государства и пообещал лично проследить за исполнением этого поручения.

В мае прошлого года Путин поручил проработать концепцию социально ориентированной газификации, без привлечения средств граждан. Новая концепция была готова уже к концу лета 2020 года, но до внедрения ее в жизнь дело так и не дошло. Основные сложности, как и ожидалось, оказались связаны с финансированием: программа оценивается в 1,9 трлн рублей, а 600 млрд на ее выполнение пока не найдены.

Одним из вариантов найти недостающую сумму может стать привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). О возможности их инвестирования в инфраструктурные проекты заявлял в феврале этого года глава Минфина Антон Силуанов. Найти более инфраструктурный проект, чем газификация, достаточно сложно. Она способствует не только повышению качества и уровня жизни населения и улучшает экологию, но и стимулирует развитие экономики регионов, а также повышает их инвестиционную привлекательность.

Это одно из возможных решений, но проблема в том, что газификацию сложно назвать самоокупаемым проектом, а средства ФНБ выделяются именно таковым и на возвратной основе, пояснил Гривач.

Помимо финансирования, не решен вопрос о полномочиях и зоне ответственности региональных операторов газификации. Он изначально выглядел непростым и обсуждение его деталей на рабочем уровне это подтвердило. В каких-то вопросах требуется принять политическое решение на уровне главы государства и правительства, отмечает Гривач.

Также пока нет ясности, для каких категорий жилых домов будут действовать новые правила газификации. "Какие-то критерии для бесплатного подключения, безусловно, нужны, чтобы под прикрытием социальной газификации, не происходило решение бизнес задач", говорит Гривач. Допустим, строится коттеджный поселок премиум класса. Очевидно, что его бесплатная газификация просто увеличит доходы застройщика от последующей продажи недвижимости. То же самое касается многоквартирных домов. Но это не касается дачных участков или индивидуальных домов, поскольку для многих людей это постоянное жилье.

Новая концепция газификации предусматривает, что все мероприятия - строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и подведение отводов к границам земельных участков граждан - будут проводиться под контролем Единого регионального оператора газификации. Упростится процедура подключения к газу. Она будет проводиться через структуру единого окна. Сроки подключения уменьшатся до 180-150 дней. Сейчас срок подключения 200-270 дней.

Сегодняшний уровень газификации регионов России составляет 71,4%. К 2026 году планируется достичь уровня 74,7%, а к 2030 году - 82,9%. Самый низкий уровень газификации в Сибирском федеральном округе - 16,8%, а также в некоторых областях Дальнего Востока. Как неоднократно подчеркивалось, достичь стопроцентного уровня газификации не удастся, поскольку в некоторые регионы поставлять газ невыгодно. В них для обеспечения потребностей населения и бизнеса будут использоваться другие источники энергии, в том числе сжиженный природный газ (СПГ).