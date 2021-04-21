Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента

Борьба с коронавирусом

- Коронавирус остается прямой угрозой, нужно держать под контролем внешние рубежи и внутренние границы. И многое зависит от граждан: Путин обратился с призывом к россиянам: "Сделайте прививку!" А власти разных уровней должны сделать массовую вакцинацию доступной. Только так к осени удастся сформировать коллективный иммунитет.

- В случае возникновения аналогичной коронавирусу COVID-19 инфекции Россия к 2030 году должна быть готова к разработке тест-систем в течение четырех дней и созданию вакцины в кратчайшие сроки.

- Путин поручил с 1 июля текущего года расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров российских граждан всех возрастов.

Новые выплаты и поддержка населения

- Семьи в августе получат единовременную выплату в 10 тыс. руб. - как на школьников, так и на будущих первоклассников.

- Беременным женщинам в трудной материальной ситуации будет выплачиваться ежемесячно 6 тыс. 350 рублей.

- С 2021 года больничный по уходу за ребенком до 7 лет будут платить в размере 100% от заработка.

- Президент потребовал от государственных органов неукоснительного решения проблемы выплаты алиментов. Ведь недопустимо, что оставшиеся без кормильца матери длительное время пытаются добиться получения средств.

- Глава государства предложил субсидировать в 2021 году половину стоимости путевок в детские летние лагеря

- В процессе газификации люди не должны платить за подводку газа к границе участка.

- Программа туристического кешбэка на путешествия по России будет продлена до конца года. Туристам продолжат возвращать 20% затрат на поездки.

О ценах и поддержке бизнеса

- Полагаться только на точечные, директивные меры по сдерживанию цен нельзя. В советское время это приводило к пустым полкам, напомнил Путин. Нужны рыночные долговременные механизмы.

- Правительству поручено в течение месяца представить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

- Правительство должно к концу 2021 года восстановить рынок труда, а в течение месяца - разработать программу поддержки малого и среднего бизнеса - в том числе, за счет госзакупок.

- По итогам 2021 года будут приниматься решения о "донастройке" налогового законодательства.

- Власти будут поощрять тех, кто вкладывает в развитие отраслей, а не выводит дивиденды.

Образование и культура

- 45 тыс. бюджетных мест будут дополнительно открыты в вузах в ближайшие два года.

- В России будет создан Фонд культурных инициатив, который будет выдавать президентские гранты на проекты в сфере искусства и творчества.

- Кураторам учебных групп в техникумах и колледжах установят доплату в 5 000 рублей в месяц

Экология

- Путин о необходимости принятия закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда: "Получил прибыль за счет природы - убери за собой".

- Будут установлены квоты на выбросы вредных веществ во всех городах РФ с острой проблемой качества воздух.

- Путин призвал адаптировать промышленность, АПК и инфраструктуру к вызовам изменения климата.

- Выброс парниковых газов в РФ в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в ЕС.

Развитие регионов

- Весь объем коммерческого долга региона, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

- Регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет получить.

Туризм

- Как только позволит эпидемиологическая ситуация, будут сняты все действующие ограничения, чтобы в Россию могли приехать миллионы туристов.

- Задача - чтобы, из большинства стран можно было всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию.

- В ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц.

Международная политика

- Россия хочет иметь добрые отношения со всеми государствами и не собирается "сжигать мосты". Но в случае провокаций ответ будет "асимметричным, быстрым и жестким". Красные линии в отношениях с другими странами Россия будет определять в каждом конкретном случае сама.

- Практика подготовки госпереворотов и политических убийств ради навязывания одним странам воли других недопустима. Путин упрекнул коллективный Запад в отсутствии реакции на факты, свидетельствующие о подготовке государственного переворота и убийства президента Беларуси.

- Россия продолжает укреплять вооруженные силы, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты "Циркон".

- РФ предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования.