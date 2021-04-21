В России цены на товары будут регулировать рыночными механизмами

"Точечные директивы принимать, конечно, нельзя. К чему это приводит? К пустым полкам. Даже на пике эпидемии мы такого не допустили. Правительство должно подготовить комплексное решение. Никто не говорит, что мы будем директивами устанавливать цены. Не надо никого пугать, наводить тень на плетень. Мы справимся с этим, рыночная экономика это позволяет", - отметил глава государства.

По его словам, пандемия нанесла удар по благосостоянию россиян, обострив проблемы социального неравенства.

"Это - проблема для всех стран мира. Нас должна интересовать ситуация в нашей стране. Рост цен съедает сбережения граждан", - подчеркнул российский лидер.

В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. В их числе: заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения закрепляют предельные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально эти меры принимались до 1 апреля текущего года, но впоследствии их продлили: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию