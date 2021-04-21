Путин: Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с РФ "красную черту"

Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией "красную черту", а где она будет проходить - Москва будет определять сама в каждом конкретном случае. Об этом заявил в своем выступлении с Посланием к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

- Мы хотим наладить отношения даже с теми, с кем они не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши намерения как слабость и сам хочет взорвать эти мосты, он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким, - подчеркнул он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию