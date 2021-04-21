Путин о подготовке госпереворота в Беларуси: "Это уже слишком"

Новости

Турбюро в Мюнхене поставило на поток прививочный туризм в Россию 14:09
Федеральную доплату будут получать кураторы 104 365 групп в колледжах 14:07
Индонезийская подлодка перестала выходить на связь у берегов Бали 14:06
Права и привилегии Сирии в ОЗХО приостановили 13:59
Путин: На гражданские научные исследования выделят 1,6 трлн рублей 13:55
В Москве обновлен рекорд по числу ипотечных сделок 13:55
Путин: Результат в улучшении делового климата должен быть осязаемым 13:54
Козлов: Работа над законом о ликвидации вреда экологии продолжается 13:52
"Интер" и "Атлетико" заявили о выходе из Суперлиги 13:47
Актер из "Глухаря" Алексей Артамонов найден мертвым в Москве 13:45
Путин: РФ предлагает обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением 13:43
Главу отдела полиции Светлогорска арестовали за "янтарные" махинации 13:42
Путин: Мы сделаем все для достижения поставленных целей 13:31
Путин призвал ускорить введение сбора за утилизацию упаковки 13:30
В Москве ликвидировали наркопритон 13:29
Путин: Электронная виза в Россию должна оформляться за четыре дня 13:28
Путин: Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с РФ "красную черту" 13:21
Отстраненный от работы футбольный арбитр Вилков пожаловался на травлю 13:17
Путин: Нельзя допустить повторения экологических катастроф 13:17
Президент: До конца 2024 года будет построено 1300 новых школ 13:15
Асад подал заявку на участие в президентских выборах в Сирии как кандидат 13:11
Путин: Россия должна иметь щит в сфере биологической безопасности 13:08
В московском метро иностранец украл миллион рублей 13:07
Кураторы групп в колледжах будут получать федеральную надбавку в 5 тысяч рублей 13:03
Путина возмутило содержание некоторых учебников 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 13:53
Рубрика: Власть

Путин о подготовке госпереворота в Беларуси: "Это уже слишком"

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин назвал совершенно недопустимой практику подготовки госпереворотов и политических убийств ради навязывания одним странам воли других и упрекнул коллективный Запад в отсутствии реакции на факты, свидетельствующие о подготовке переворота в Беларуси.

"В мире, к сожалению, похоже, уже привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике. К грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное", - заявил он в Послании Федеральному Собранию, пояснив, что имеет в виду "ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны".

"При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, как будто вообще ничего не происходит", - подчеркнул президент РФ.

Можно как угодно относиться к оппонентам и иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Лукашенко, "но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком", заявил Путин. "Все границы перешли уже", - добавил он.

Российский лидер напомнил, чем закончилось попустительство Запада действиям украинских радикалов, которые чуть не убили президента Виктора Януковича и организовали госпереворот в Киеве. Никто не думал о судьбе Украины и ее народа тогда, не думает и о последствиях для белорусов теперь, если бы переворот в Минске действительно случился, подчеркнул Владимир Путин.

Захарова: Чехия пыталась отвлечь от готовящегося госпереворота в Беларуси

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года Отношения России и Беларуси

Главное сегодня

Путина возмутило содержание некоторых учебников
Путин призвал россиян привиться: Другого пути нет
Минэнерго оценило идею введения шкалы энерготарифов для населения
В Совфеде оценили призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе
Джабаров: Чехия хочет получить выгоду от дипломатического скандала
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена