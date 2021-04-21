Путин о подготовке госпереворота в Беларуси: "Это уже слишком"

Президент России Владимир Путин назвал совершенно недопустимой практику подготовки госпереворотов и политических убийств ради навязывания одним странам воли других и упрекнул коллективный Запад в отсутствии реакции на факты, свидетельствующие о подготовке переворота в Беларуси.

"В мире, к сожалению, похоже, уже привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике. К грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное", - заявил он в Послании Федеральному Собранию, пояснив, что имеет в виду "ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны".

"При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, как будто вообще ничего не происходит", - подчеркнул президент РФ.

Можно как угодно относиться к оппонентам и иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Лукашенко, "но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком", заявил Путин. "Все границы перешли уже", - добавил он.

Российский лидер напомнил, чем закончилось попустительство Запада действиям украинских радикалов, которые чуть не убили президента Виктора Януковича и организовали госпереворот в Киеве. Никто не думал о судьбе Украины и ее народа тогда, не думает и о последствиях для белорусов теперь, если бы переворот в Минске действительно случился, подчеркнул Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию