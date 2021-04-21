В ближайшие два года в вузах РФ откроют еще 45 тысяч бюджетных мест

Порядка 60% выпускников школ смогут в этом году поступить на бюджетные места в вузы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

- Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию нет ни в одной стране мира, - отметил Путин. - В ближайшие два года откроем еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% отдадим в регионы.

Кроме того, президент заявил, что с текущего года не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. В целом в 2021-2024 годах на это будет выделено 116,2 млрд рублей.

- На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, - подчеркнул глава государства. - В том числе и те, кто готовит будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию