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21.04.2021 14:55
Рубрика: Общество

Путин потребовал ввести в промышленных центрах квоты на выбросы газов

Текст: Алексей Дуэль

Борьба с выбросами опасных веществ в атмосферу должна быть расширена с городов-участников федерального проекта "Чистый воздух" на все крупные промышленные центры, где есть острая проблема качества воздуха. Об этом сказал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Фото: iStock
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"Предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, - сказал он. - Сделать это, конечно, нужно на основе прозрачного мониторинга".

В том, что поручение президента будет исполнено, журналистов заверила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Уже сейчас мы начали планировать расширение проекта, 12 городов - это далеко не исчерпывающий список, - сказала она. - По результатам экологического мониторинга и (оценки) влияния загрязняющих веществ на здоровье людей будут определены населенные пункты, где эта система будет внедрена, предварительно - около 50 городов страны".

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