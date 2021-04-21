В Роспотребнадзоре оценили возможность создания тест-системы для инфекции за 4 дня

В случае появления новой инфекции тест-систему для ее определения можно разработать за четыре дня. Вакцина же может быть создана и запущена в производство не ранее чем через четыре месяца. Такую точку зрения высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, речь идет о так называемом санитарном щите. "В рамках совершенствования системы Роспотребнадзора как раз одна из задач - быстрое реагирование на соответствующие вызовы, быстрое создание вакцин и создание тест-систем за четыре дня", - приводит слова ученого агентство ТАСС.

В Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия в случае появления новой опасной инфекции, аналогичной коронавирусу, должна быть готова в течение четырех дней разработать свои тест-системы. Также необходимо в кратчайшие сроки создавать свои вакцины.