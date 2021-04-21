Путин: Россия должна иметь щит в сфере биологической безопасности

У России должен быть мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

"В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней - именно в течение четырех дней - разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству", - сказал глава государства. Для этих задач установлен горизонт 2030 года, но чем раньше они будут выполнены, подчеркнул он, тем лучше.

Нашей стране нужно обеспечить независимость в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков, добавил Путин. Реализовать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию