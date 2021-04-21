Путин объявил о создании президентского фонда культурных инициатив

В России будет создан президентский фонд культурных инициатив - об этом в рамках послания Федеральному собранию объявил Владимир Путин. Фонд будет поддерживать грантами творческие проекты.

"Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более 1,5 тысяч креативных команд", - отметил президент.

Глава государства коснулся и еще одной культурной темы: музеев и домов культуры в селах и малых городах по стране. Их обновление президент назвал "чрезвычайно важным направлением".

"Предлагаю в ближайшие три года направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России", - сказал Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.