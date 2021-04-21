Путин поручил расширить диспансеризацию для всех возрастов

"Надо определить, как лечить нанесенные вирусом раны, восстановить здоровье людей", - подчеркнул Владимир Путин.

Коронавирус бьет по сосудам и сердцу, сказал президент, указав правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые стали основными причинами преждевременной смертности. Это также и злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, отметил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию