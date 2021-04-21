Путин поручил расширить диспансеризацию для всех возрастов

Уже с июля будет расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов - в полном объеме. Такое поручение дал, выступая с Посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин.
"Надо определить, как лечить нанесенные вирусом раны, восстановить здоровье людей", - подчеркнул Владимир Путин.
Коронавирус бьет по сосудам и сердцу, сказал президент, указав правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые стали основными причинами преждевременной смертности. Это также и злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, отметил он.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию