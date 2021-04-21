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21.04.2021 13:17
Рубрика: Власть

Путин: Нельзя допустить повторения экологических катастроф

Текст: Алексей Дуэль
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Задачу не допустить повторения экологических катастроф наподобие той, что произошла в Норильске, поставил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Путин: Россия должна иметь щит в сфере биологической безопасности

"Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг", - заявил президент.

Кроме того, глава государства попросил Федеральное Собрание как можно скорее принять закон о финансовой ответственности владельцев компаний и предприятий за нанесенный экологии вред.

"Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок, - сказал Владимир Путин. - Такой подход очень простой, как он звучит: получил прибыль за счет природы - убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор и другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них задачи".

Авария на ТЭЦ в Норильске произошла в конце мая прошлого года. Топливо из прохудившейся цистерны попало в реки Далдыкан, Амбарная, Пясина и озеро Пясино. В октябре началось рассмотрение иска Росприроднадзора к "Норникелю" и его дочерней "Норильско-Таймырской энергетической компании". Сумма выплаченной по решению суда компенсации составила более 146 млрд рублей. Она будет направлена на решение экологических проблем Красноярского края, в том числе самого Норильска.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию

Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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