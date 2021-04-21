Путин поручил кабмину восстановить рынок труда к концу года

"Надо постараться решить эту проблему раньше, чем до конца года. Правительство будет поддерживать частную инициативу в создании рабочих мест. Поручаю правительству в течение месяца разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса", - отметил глава государства.

Президент также напомнил о принятых мерах.

"В прошлом году мы направили беспрецедентные средства на поддержку рынка труда. Сохранили свыше 5 млн рабочих мест. Программа сработала именно потому, что бизнес сохранил ответственность. К сожалению, полностью избежать сокращений было невозможно", - добавил Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.