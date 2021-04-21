Путин: Развитие страны возможно только при развитии ее регионов

Развитие страны возможно только при развитии ее регионов, заявил президент Владимир Путин и предложил дополнительные меры поддержки субъектов Федерации. Правительство до 1 июня должно представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов.

Прежде всего надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, считает глава государства. "Весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года", - внес Путин инициативу, выступая с Посланием Федеральному Собранию. Кроме того, предложено провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены в прошлом году для реализации мер против коронавирусной инфекции. Срок их погашения истекает 1 июля. Президент считает, что возврат таких займов также можно продлить до 2029 года.

"Реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик. Тем более что мы предоставим субъектам Федерации новый инструмент развития", - подчеркнул Владимир Путин. Это инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3 процентов годовых и сроком погашения - 15 лет. "До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее полтриллиона рублей", - сказал глава государства.

Чтобы не обидеть те регионы, кто проводил взвешенную финансовую политику, президент озвучил справедливые принципы распределения инфраструктурных кредитов: "Чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов".

"РГ" провела онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию