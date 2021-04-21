Путин призвал россиян привиться: Другого пути нет

Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу и обязательно сделать прививку. Ведь пока эта инфекция, по словам главы государства, остается прямой угрозой.

Президент обратил внимание на то, что во многих странах ситуация складывается драматично - число заражений растет. "Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, - подчеркнул он, - и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны".

В связи с этим российский лидер обратился не только к представителям властей разных уровней, но и к гражданам. "Дорогие мои, нельзя терять бдительность, - сказал Путин. - Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб".

Россияне в пандемию, по его оценке, проявили выдержку, соблюдая "изматывающие, но необходимые" меры предосторожности. Однако расслабляться нельзя. И здесь центральное значение, уверен президент, приобретает вакцинация.

И решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих людей. "Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко всем гражданам России, сделайте прививку", - призвал он.

Только так, согласно его убеждению, удастся заблокировать пандемию. "Другой путь хуже, - объяснил глава государства, - переболеть со смертельно опасными последствиями".

При этом правительство, Минздрав, главы регионов, подчеркнул Путин, должны в в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. "Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, - указал президент, - это позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию