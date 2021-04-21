Президент пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

"При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения, - заявил он в Послании Федеральному Собранию. - Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую "красную черту". А где она будет проходить, это мы будет определять в каждом конкретном случае сами".

Россия, заверил глава государства, хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе с теми, с кем они в последнее время не складываются, и не стремится сжигать мосты. "Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, то должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким", - указал Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию