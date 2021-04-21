Путин не исключил изменения в налоговом законодательстве

В налоговое законодательство России могут быть внесены новые изменения. Сейчас этот вопрос изучается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию.

Он отметил, что в нынешнем году прибыль корпоративного сектора обещает быть рекордной и власти будут следить за тем, как бизнес эти деньги потратит. В связи с этим к концу года будет приниматься решение об изменении законодательства.

"Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает", - добавил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.