Путин потребовал неукоснительного решения проблемы выплаты алиментов

Система межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечивалось безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Путин подчеркнул, что, речь в первую очередь идет о том, что государство обязано защитить права ребенка.

Президент заявил, что ситуация, когда оставшиеся без кормильца матери длительное время не могут добиться выплат алиментов, просто недопустима. Он отметил, что считает эту тему чувствительной для многих.

По словам Владимира Путина, все вопросы выплат нужно решать преимущественно удаленно. "Главное - в интересах пострадавшей стороны", - подчеркнул президент. Он отметил, что мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию