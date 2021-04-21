Путин потребовал неукоснительного решения проблемы выплаты алиментов

Новости

Курс рубля вырос на фоне Послания Путина 15:21
"ЕР": Послание президента войдет в предвыборную программу партии 15:19
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля 15:15
Чернышенко: Нацпроект по туризму запустят в ближайшее время 15:15
"Милан" стал девятым футбольным клубом, покинувшим Суперлигу 15:14
Геодезисту из Петербурга дали условный срок за разглашение гостайны 15:06
Минпросвещения: На базе педагогических вузов создаются "Кванториумы" 15:00
Сотрудников посольства РФ в Турции начали вакцинировать "Спутником V" 14:59
Путин потребовал ввести в промышленных центрах квоты на выбросы газов 14:55
МИД РФ вызвал замглавы посольства США 14:42
Силуанов рассказал, куда вложат деньги из ФНБ 14:41
В Казани из здания суда сбежал осужденный 14:37
Абрамченко: Мы создадим систему управления климатическими рисками 14:35
Единственная польская подлодка отказалась стрелять 14:34
Путин не исключил изменения в налоговом законодательстве 14:31
В Роспотребнадзоре оценили возможность создания тест-системы для инфекции за 4 дня 14:31
Хуснуллин: Необходимость в масштабном строительстве дорог будет еще 20 лет 14:31
Турбюро в Мюнхене поставило на поток прививочный туризм в Россию 14:09
Федеральную доплату будут получать кураторы 104 365 групп в колледжах 14:07
Индонезийская подлодка перестала выходить на связь у берегов Бали 14:06
Права и привилегии Сирии в ОЗХО приостановили 13:59
Путин: На гражданские научные исследования выделят 1,6 трлн рублей 13:55
В Москве обновлен рекорд по числу ипотечных сделок 13:55
Путин: Результат в улучшении делового климата должен быть осязаемым 13:54
Козлов: Работа над законом о ликвидации вреда экологии продолжается 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 13:01
Рубрика: Власть

Путин потребовал неукоснительного решения проблемы выплаты алиментов

Текст: Александр Степанов
Система межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечивалось безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Путин подчеркнул, что, речь в первую очередь идет о том, что государство обязано защитить права ребенка.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Видеотрансляция

Президент заявил, что ситуация, когда оставшиеся без кормильца матери длительное время не могут добиться выплат алиментов, просто недопустима. Он отметил, что считает эту тему чувствительной для многих.

По словам Владимира Путина, все вопросы выплат нужно решать преимущественно удаленно. "Главное - в интересах пострадавшей стороны", - подчеркнул президент. Он отметил, что мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию

Власть Работа власти Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года Разводы и алименты

Главное сегодня

Путина возмутило содержание некоторых учебников
Путин призвал россиян привиться: Другого пути нет
Минэнерго оценило идею введения шкалы энерготарифов для населения
"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году
Разведывательный беспилотник США пролетел недалеко от Крыма
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена