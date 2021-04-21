Эксперты оценили новинки Apple

"Мне понравилось то, что Apple перевела на процессор M1 свои планшеты, - говорит ИТ-эксперт Александр Баулин. - Так будет проще для всех, особенно для разработчиков приложений, они смогут делать программы одновременно и под планшеты, и под ноутбуки. Нельзя не отметить и новый iMac на процессоре M1 - новый чип в очередной раз смог сильно поменять компьютер и с точки зрения производительности, и с точки зрения дизайна".

По его мнению, несмотря на то, что многие предпочитают лэптопы, из iMac получился красивый, практичный и производительный компьютер. "Нельзя не отметить и AirTag, устройство почти наверняка будет пользоваться популярностью среди фанатов компании", - отметил Баулин.

Аналитик Telecom Daily Денис Кусков считает, что новинки Apple получились очень технологичными и приятными с точки зрения дизайна. "Новые устройства имеют отличные перспективы в плане в продаж в России, - заметил он. - Нельзя не отметить и расширение цветовой палитры iPhone 12 и iPhone 12 mini - это точечное попадание в женскую аудиторию, фиолетовый цвет наверняка придется по вкусу прекрасной половине. А процессор M1 в iPad Pro позволил значительно увеличить производительность устройства по сравнению с предыдущим поколением".

Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group, полагает, что необходимо выделить три основных момента после презентации новых продуктов Apple. "Во-первых, и это главное, Apple в аномально сложных условиях логистики и производства (из-за пандемии) не только представила новинки, но и в короткие сроки запускает их продажи. Это невероятно сложная задача в таких объемах выпуска, мало кому под силу сейчас на рынке из-за тотального дефицита комплектующих и ограничений бизнес-процессов, - утверждает он. - Во-вторых, Apple постепенно переводит все свои компьютеры на собственные чипы, что сэкономит компании значимый бюджет и повысит ее маржинальность. В-третьих, существенно усиливается направление аксессуаров. Помимо датчиков AirTag, появились новые вариации чехлов и ремешков, в том числе в коллаборации с Hermes, а ранее был представлен MagSafe. В совокупности ассортимент этого направления может вырасти в заметный источник доходов для компании уже в текущем году".

Специалист уверен, что с точки зрения бизнеса презентация получилась эталонной, особенно учитывая непростые условия пандемии, в которых она прошла. "Но с точки зрения инноваций каких-то прорывов не было. Очевидно, что основные технологические анонсы Apple традиционно оставляет на осень, чтобы получить максимум от предпраздничного сезона. И в этом тоже бизнес-расчет Тима Кука, который за последние годы показал себя одним из самых эффективных менеджеров в современном ИТ", - заключает Рябинин.