Эксперты оценили влияние бесплатной газификации на строительство домов

Бесплатное подведение газа к участкам серьезно скажется на развитии индивидуального жилищного строительства, считает руководитель Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Обеспечение газоснабжением сектора ИЖС - существенно болезненная тема, отмечает Косарева. То, что президент предложил сделать бесплатным подведение газа к участку, будет очень действенной поддержкой развития индивидуального жилищного строительства. "Сейчас ИЖС занимает примерно половину ввода жилья, а систематические опросы граждан говорят о том, что более половины нуждающихся в жилье хотят свой дом", - добавила Косарева.

В индивидуальное жилищное строительство необходимо привлечь деньги крупных банков, а, значит, нужно повысить доверие кредитных организаций к финансированию сегмента, считает глава Комиссии по проектному финансированию Общественного совета Минстроя Рифат Гарипов. Сейчас на площадках совета идет работа по повышению эффективности взаимодействия застройщиков и крупных банков в этой сфере: разрабатываются стандарты процедур проектного финансирования; готовятся предложения по поддержке низкомаржинальных проектов, по развитию онлайн-сервисов. "Важным условием успешного развития сегмента ИЖС становится появление на рынке полноценной ипотеки без дополнительных залогов и поручителей, с процентом на уровне квартирной ипотеки и с проектным финансированием через эскроу", - считает Гарипов.

О необходимости разработки механизма поддержки индивидуального жилищного строительства сказал 21 апреля в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Кроме того, необходимо решить вопрос с подключением к газу жилых домов, считает он. "Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют", - сказал президент. Он попросил правительство разработать четкий план газификации таких регионов. "Поддерживаю инициативу "Единой России" - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - сказал он. Нужно отработать все детали с компаниями, которые работают в этой сфере, чтобы они понимали, что должны сделать, в какие сроки и за какие деньги, отметил президент.