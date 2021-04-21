"ЕР": Послание президента войдет в предвыборную программу партии

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию станет основой предвыборной программы "Единой России", заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он сообщил, что уже завтра состоится заседание программной комиссии "ЕР", где будут даны поручения фракции по законодательному обеспечению целей, обозначенных президентом.

"Это повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий", - перечислил Турчак.

Он также подчеркнул, что в Послании были отражены инициативы партии о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до 7 лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу.