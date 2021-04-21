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21.04.2021 15:19
Рубрика: Власть

"ЕР": Послание президента войдет в предвыборную программу партии

Текст: Айсель Герейханова

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию станет основой предвыборной программы "Единой России", заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он сообщил, что уже завтра состоится заседание программной комиссии "ЕР", где будут даны поручения фракции по законодательному обеспечению целей, обозначенных президентом.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Это повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий", - перечислил Турчак.

Он также подчеркнул, что в Послании были отражены инициативы партии о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до 7 лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Послание президента Федеральному Собранию 2021 года Единый день голосования-2021

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