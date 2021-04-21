Федеральную доплату будут получать кураторы 104 365 групп в колледжах

На доплаты кураторам учебных групп в колледжах и техникумах планируется направить 9,5 млрд рублей в год, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Напомним, о том, что руководители групп в среднем профобразовании должны получать такую же доплату в 5 тысяч рублей, как и классные руководители в школах, заявил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

- Уже сегодня около 60 процентов девятиклассников выбирают именно среднее профобразование. Это действительно качественное образование, поддерживаемое созданием максимально современных учебных мест мест для практических занятий, приближенных к реалиям передового производственного цикла, - прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Именно поэтому необходимость заниматься воспитательной работой в учреждениях СПО крайне важна. Задачи по воспитанию, по руководству группой, отчасти схожие с тем, что ложатся на плечи классных руководителей в школах.

Министерство активно прорабатывает вопрос, чтобы ежемесячные выплаты за классное руководство были доведены до кураторов 104 365 учебных групп. На выплату кураторам на календарный год с учетом коэффициентов за работу в районах Крайнего Севера и приравненных местностях на ежегодной основе необходимо и планируется около 9,5 млрд руб. в год.