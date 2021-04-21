Глава Минприроды: Деньги на экологию надо брать из компенсаций ущерба

Средства, полученные от экологических штрафов и выплат компенсации экологического ущерба, должны направляться на решение проблем охраны окружающий среды, заявил глава Минприроды Александр Козлов после завершения церемонии оглашения Послания президента Федеральному Собранию. В своем послании Владимир Путин предложил "окрашивать" экологические деньги, поступающие в бюджет, чтобы использовать их по целевому назначению.

"Мы сегодня четко знаем о 29 тысячах объектах накопленного вреда: это свалки около городов, затонувшие корабли в акваториях бухт, заброшенные скважины, а сколько того, что еще кроется? - задал риторический вопрос Александр Козлов. - И главный вопрос: какое истинное число людей страдает от негативного воздействия всей этой грязи?".

Глава Минприроды считает, что все "горячие точки" нужно выявить, отобразить в реестре, оценить вред здоровью и природе, найти средства и начать ликвидацию.

"Но денег на все не хватает, - признал министр. - Значит, их нужно собирать в бюджете из экологических поступлений и делать их целевыми, "окрашенными".