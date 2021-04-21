Губернатор Аризоны объявил режим ЧС на границе с Мексикой и распорядился направить туда бойцов Нацгвардии. Об этом Даг Дьюси написал в Twitter.

С приходом к власти администрации президента США Джо Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе, пишет РИА Новости.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что страна должна быть готова к прибытию рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Центральной Америки. По данным ведомства, ситуация на юго-западной границе страны сложная.