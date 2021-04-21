Хуснуллин: Необходимость в масштабном строительстве дорог будет еще 20 лет

Необходимость масштабного дорожного строительства в РФ сохранится еще 20 лет. Об этом сказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин после выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, сообщает ТАСС.

Хуснуллин заявил, что не сомневается в исполнении поручения президента по строительству трассы Москва-Казань-Екатеринбург до 2024 года. Трассу до Казани запланировано построить до конца 2023 года, до Екатеринбурга - до 2024 года. "Мы никогда еще не строили за 3,5 года такие дороги", - сказал он. Сроки строительства, по его словам, сократятся благодаря снижению излишних требований, проектированию технологий и "серьезной штабной работе".

Президент в послании сказал, что строящаяся трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга в течение трех лет. На это будут выделены средства Фонда национального благосостояния. В итоге в 2024 году с учетом действующей трассы Москва - Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала, добавил Путин.