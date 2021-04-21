Как правительство будет решать социальные задачи, поставленные президентом

Развитие регионов

Ускорить развитие регионов позволит реструктуризация части их долгов и использование новых финансовых механизмов. Одно из предлагаемых решений - возможность привлечения инфраструктурных механизмов, бюджетные кредиты и облигации, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. "Это возможность регионам привлекать деньги на развитие тех проектов, которые будут давать налоговую базу, создавать рабочие места", - отметил вице-премьер.

В Челябинске уже решается вопрос об использовании недостроенного метро - часть его могут использовать для трамваев. Для Ямало-Ненецкого автономного округа и ряда других регионов важно строительство Северного широтного хода - это подтолкнет развитие налоговой базы. В Хабаровске и Кемерово необходимы объездные дороги. Для реализации этих проектов можно применить механизм инфраструктурного кредита.

Другой важный для регионов вопрос - обеспечение людей жильем. По мнению Хуснуллина, решить эту проблему без развития индивидуального жилищного строительства невозможно. В прошлом году, несмотря на жесточайшие ограничения, было построено больше жилья, чем в 2019 году. "Задача - темп не терять, создать такой темп, создать такие условия, чтобы больше шло инвестиций, чтобы больше строилось, больше была конкуренция. Чтобы люди получали более качественное и более дешевое жилье", - сказал Хуснуллин.

Решается вопрос об обновлении изношенных сетей жилищно-коммунального хозяйства, сказал Хуснуллин. Сейчас просчитываются различные варианты окупаемости проектов: связанные с теплом могут окупаться за 5-10 лет, с водоснабжением - до 15 лет, с водоотведением - до 30 лет. "Регионы могут брать бюджетные кредиты - до 3% до 15 лет, - сказал Хуснуллин. - Это позволяет начинать работу, подготавливать проекты, которые имеют определенный период окупаемости. Мы, безусловно, получив такой механизм, активно начнем этим заниматься и надеемся, что начнем обновлять систему ЖКХ".

Как рассчитаться с долгами

Регионы смогут рефинансировать за счет бюджетных кредитов около 100 млрд рублей банковского долга при реализации инициативы президента, отмечает старший директор - руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В Послании Федеральному Собранию Путин предложил весь объем коммерческого долга субъекта РФ, превышающий 25% его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

По всей вероятности, речь будет идти о коммерческих кредитах (так как чтобы рефинансировать обращающиеся облигации, их надо выкупить с рынка) и налоговых и неналоговых доходах. Таким образом, если размер банковского долга превышает 25% налоговых и неналоговых доходов субъекта, объем превышения будет рефинансирован.

Анисимова полагает, что экономия на процентных расходах может превысить 5 млрд руб. суммарно ежегодно для всех субъектов РФ, которые попадут под эту меру. По итогам прошлого года таких регионов было 19, среди них - Удмуртия, Хабаровский и Забайкальский края, Мордовия, Архангельская, Псковская, Орловская и Курганская области, Калмыкия и Карелия.

По данным минфина на начало апреля, внутренний госдолг регионов составлял 2,4 трлн рублей, из которых почти полтриллиона - банковские кредиты.

Бесплатная газификация

Владимир Путин поручил правительству и регионам разработать четкий план газификации. В некоторых населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, доступа к газу до сих пор нет. "За подводку газа до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - подчеркнул глава государства и пообещал лично проследить за исполнением этого поручения.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач напомнил, что "дорожная карта" по газификации все еще не утверждена. Задержка связана прежде всего с определением источников финансирования и некоторых организационных моментов.

В мае прошлого года Путин поручил проработать концепцию социально ориентированной газификации, без привлечения средств граждан. Новая концепция была готова уже к концу лета 2020 года, но до внедрения ее в жизнь дело так и не дошло. Основные сложности, как и ожидалось, оказались связаны с финансированием: программа оценивается в 1,9 трлн рублей, а 600 млрд на ее выполнение пока не найдены.

Помимо финансирования не решен вопрос о полномочиях и зоне ответственности региональных операторов газификации. Он изначально выглядел непростым, и обсуждение его деталей на рабочем уровне это подтвердило. В каких-то вопросах требуется принять политическое решение на уровне главы государства и правительства, отмечает Гривач.

Также пока нет ясности, для каких категорий жилых домов будут действовать новые правила газификации. "Какие-то критерии для бесплатного подключения, безусловно, нужны, чтобы под прикрытием социальной газификации не происходило решение бизнес-задач", - говорит Гривач.

Поддержка семей

В августе семьи получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников, а беременным женщинам в трудной материальной ситуации будет выплачиваться ежемесячно 6360 рублей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, 10 тысяч рублей получат более 17 млн семей. Выплата будет начислена по принципам социального казначейства, достаточно будет заявления на портале госуслуг. Всего на нее потребуется около 170 млрд руб. из федерального бюджета.

С 1 июля выплаты начнут получать нуждающиеся неполные семьи, независимо от того, указан в свидетельстве о рождении ребенка единственный родитель или родители просто разведены. То есть каждая неполная семья со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума сможет получать пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка - в среднем по стране это 5650 рублей. Например, если алиментов недостаточно, чтобы семье преодолеть черту бедности, ей будет помогать государство.

В кратчайшие сроки минтруд выполнит поручение президента о введении выплат нуждающимся беременным женщинам, которые на ранних сроках встали на учет в медицинской организации. На такую дополнительную поддержку ежегодно смогут рассчитывать свыше 700 тысяч будущих мам. Пособие будет выплачиваться ежемесячно до рождения ребенка. За выплатой необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале госуслуг.

Свыше 1,5 млн родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 7 лет , смогут получать увеличенные выплаты по больничным. Вне зависимости от стажа их больничный лист будет оплачиваться в полном размере средней заработной платы. Предельный размер такой выплаты - 74 001 рубль в месяц. Сейчас, чтобы ее получать, нужно проработать не менее 8 лет. На увеличенные выплаты по больничным в федеральном бюджете потребуется свыше 4 млрд рублей.

Особое внимание при реализации мер социальной поддержки и демографического развития необходимо уделить Дальнему Востоку, считает глава минвостокразвития Алексей Чекунков. "У нас уже есть позитивный опыт в этих направлениях. Например, самый эффективный в стране пакет мер по стимулированию рождаемости реализован на Сахалине. Планируем тиражировать его в других дальневосточных регионах", - заявил министр.

По его словам, впервые за много лет фиксируется приток молодых специалистов (20-24 года) на Дальний Восток. При этом существенный вклад в миграционный отток из региона вносят абитуриенты - молодые люди в возрасте 15-19 лет. Одна из приоритетных задач министерства - инвестировать в качество и повышение доступности образования на Дальнем Востоке.

Борьба за чистый воздух

Национальная система управления климатическими рисками позволит свести к минимуму потери сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ и других отраслей экономики, как и всех граждан России из-за изменений климата, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. "Минэкономразвития с профильными ведомствами по поручению правительства уже разрабатывает планы адаптации к изменениям климата, - сообщила она. - Кроме того, для предотвращения падения объема российского экспорта предстоит снизить углеродоемкость национальной экономики".

Эксперимент по установлению регионального регулирования уже идет в Сахалинской области. Кроме того, по словам Абрамченко, будут обеспечены условия для реализации и поддержки других климатических проектов. "Мы начали планировать расширение федерального проекта "Чистый воздух", 12 городов - это далеко не исчерпывающий список, - сказала она. - По результатам экологического мониторинга и (оценки) влияния загрязняющих веществ на здоровье людей будут определены населенные пункты, где эта система будет внедрена, предварительно - около 50 городов страны".

Глава минприроды Александр Козлов заявил, что средства, полученные от экологических штрафов и выплат компенсации ущерба, должны направляться на решение проблем охраны окружающей среды. "Но денег на все не хватает, - признал министр. - Значит, их нужно собирать в бюджете из экологических поступлений и делать их целевыми, "окрашенными".

Глава минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство уже занимается вопросами экологической модернизации промышленных предприятий. По его словам, основные инвестиции в модернизацию до 2027 года составят около 385 млрд руб.

Туризм рассчитывает на кешбэк

В ближайшее время в России будет запущен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, нацпроект позволит развивать туристические макротерритории по всей стране: юг России, Большое Золотое кольцо, Большая Волга, Байкал, Дальний Восток, Русская Балтика. Кроме того, отметил вице-премьер, в ближайшее время будут просчитаны новые параметры туристического кешбэка в соответствии с предложением президента продлить программу до конца этого года.

Одна из важнейших задач, стоящих перед правительством, - борьба с бедностью

Как сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, с момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более одного миллиона россиян. "Мы в кратчайшие сроки проработаем расширение программы по озвученным в послании направлениям", - сказала она.

Тем временем в турсообществе предложили включить в нацпроект по туризму создание территориальных образовательных центров для подготовки квалифицированных кадров для туротрасли. В России ощущается их острый дефицит, сказал почетный президент Российского союза туриндустрии, кандидат экономических наук Сергей Шпилько.

Финансы

Все финансовые ресурсы, чтобы реализовать социальные инициативы, озвученные в послании, есть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Силуанова, социальные инициативы обойдутся в 400 млрд рублей за два года: 270 млрд - в 2021 году и 130 млрд - в 2022 году. Эти траты не несут инфляционных рисков, поскольку финансирование будет производиться в рамках тех денег, которые есть в федеральном бюджете, без дополнительных инструментов привлечения средств на рынке, уточнил министр финансов.

Министр добавил, что в инфраструктурные проекты, включая строительство дорог, жилищное строительство и коммуникации, будут вкладываться деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По мнению Силуанова, такое вложение средств ФНБ позволит создать новые рабочие места, внесет вклад в рост экономики и обеспечит решение задач, поставленных президентом в качестве национальных целей. Министр финансов уточнил, что деньги из ФНБ будут инвестироваться "не один и не три года", речь идет именно о долгосрочных вложениях и проектах.

Образование

По поручению президента, федеральную доплату в 5 тысяч рублей будут получать кураторы 104 365 учебных групп в колледжах и техникумах. На эти цели для среднего профобразования (СПО) планируется направить 9,5 млрд рублей в год, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Уже сегодня около 60 процентов девятиклассников выбирают именно среднее профобразование. Это действительно качественное образование, поддерживаемое созданием максимально современных учебных мест для практических занятий, - прокомментировал Сергей Кравцов. - Мы сейчас уже возьмем на контроль эти выплаты - это серьезная поддержка для педагогов СПО. Министерство прорабатывает вопрос, чтобы ежемесячные выплаты за классное руководство были доведены до кураторов 104 365 учебных групп. На выплату кураторам, с учетом коэффициентов за работу в районах Крайнего Севера, необходимо около 9,5 млрд руб. в год.

Также министр рассказал, что финансирование масштабной программы по строительству новых школ составляет около 750 млрд рублей. На базе педагогических университетов уже в этом году будут созданы первые комплексы педагогических "Кванториумов" - технопарков, где студенты смогут научиться работать на новом оборудовании, которое поставляется в школы в рамках нацпроекта "Образование". Минпросвещения России откроет в школах 5 тысяч профильных психолого-педагогических классов.

- Также президент сказал о поддержке детского отдыха. Сегодня мы совместно с другими ведомствами, министерством здравоохранения, Роспотребнадзором готовим 35 тысяч детских лагерей, - сообщил Сергей Кравцов. - Президент сказал о наставниках, которые придут в школы, будут помогать классным руководителям, организовывать кружки, секции, походы в театр, в кино. Это в том числе советники по воспитательной работе, которые с 1 сентября придут в 10 пилотных регионов и будут помогать учителям.

В 2021 году в школах появятся 2500 советников директоров школ по воспитанию. Они будут получать доплату в 15 тысяч рублей.

Подготовила Ксения Колесникова

Дети

Анализируя Послание президента Федеральному Собранию, детский омбудсмен Анна Кузнецова остановилась на многоступенчатой программе поддержки семьи. "Правительству РФ президент поручил к июлю подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, - написала она в "Фейсбуке". - Это очень важно - время "заплаточных" мер прошло. Необходимо на благополучие семьи смотреть в комплексе, оценивая эффективность той или иной меры, насколько она будет отвечать реальным потребностям". По мнению уполномоченного, рождение каждого последующего ребенка не должно снижать достаток семьи, "наоборот, оно должно способствовать его преумножению и укреплению".

Анна Кузнецова подчеркнула, что в 2020 году более чем в 2 раза в ее аппарате увеличилось количество обращений, связанных с социальным обеспечением.

Омбудсмен напомнила о проекте "Социальный навигатор", основная задача которого - социальная помощь семьям с детьми в режиме "одного окна". "Сейчас запущены пилотные проекты, которые доказывают свою востребованность. Но такая помощь нужна не только семьям с детьми, но и, к примеру, пенсионерам, пожалуй, каждому, кто столкнулся с тем или иным вопросом в социальной сфере", - считает Кузнецова.

В связи с приближающимся летом омбудсмен напомнила, что в минувшем году многие дети из-за ограничений, связанных с пандемией, не смогли поехать в лагерь, остались дома. "А если ребенок не занят ничем, находится без присмотра - подвергается рискам его жизнь и здоровье. И важная задача в эту летнюю оздоровительную кампанию - обеспечить максимальный охват детей организованным отдыхом. Президент предложил возвращать 50% стоимости путевки при поездке детей в оздоровительный лагерь - это отлично!" - заявила Анна Кузнецова.

В целом, по мнению российского Уполномоченного по правам детей, в Послании представлены далеко идущие перспективы. "Да, несмотря ни на что, наращиваются меры соцподдержки для разных категорий граждан, для семей с детьми, - подытожила она. - А значит, идем вперед, вопреки прогнозам и угрозам".

Подготовила Елена Новоселова