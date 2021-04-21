Косачев прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию

Ключевой фразой в Послании президента Федеральному Собранию является фраза "Стратегических целей мы отменять не будем". Об этом, говоря о внутренней политике, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Все они актуальны, а по ряду из них идет наращивание усилий государства по продвижению вперед.

Косачев высоко оценил то обстоятельство, что нынешнее Послание было практически полностью посвящено внутренним вопросам.

- Это послание президента страны, которая развивается вне зависимости от внешних обстоятельств, которая самодостаточна в своем развитии, - цитирует его слова RT.

Говоря о международной части Послания, Косачев отдельно выделил слова президента о том, что Россия стремится к тому, чтобы иметь добрые отношения со всеми без исключения партнерами.

Напомним, сегодня, 21 апреля, Владимир Путин огласил Послание Федеральному Cобранию. Глава государства объявил о новых соцвыплатах, предложил пакет мер по поддержке регионов и экономики, а также пообещал жесткий ответ на любые провокации. Главные тезисы Послания - читайте в материале "РГ".